Кирьяков — о проблемах «Спартака»: «Станковичу надо поломать голову»

Известный тренер Сергей Кирьяков поделился комментарием о предстоящем дерби «Спартак» - «Локомотив».

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму в расположении сборной Сербии, а Руслан Литвинов пропустит игру из-за дисквалификации. Таким образом, «Спартак» рискует остаться сразу без двух основных игроков.

Специалист заявил, что у всех команд бывают потери, но оборона – самое главное для любого клуба, поэтому «Спартаку» придется тяжело.

«Будет непросто, Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Матч 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 23 ноября. Начало столичного дерби запланировано на 18:00 по мск.