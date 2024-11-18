Назван самый перехватывающий клуб РПЛ

Казанский «Рубин» статистикой признан лидером Российской премьер-лиги по числу совершённых перехватов. Новостью об этом делятся статистики из «Рустата».

Так, у коллектива из столицы Татарстана в активе 995 перехватов, это почти 13% перехваченных передач соперников. На втором месте разместилось махачкалинское «Динамо», у дебютанта Премьер-лиги 975 перехватов суммарно.

Третье место занимает «Акрон», 967 перехватов. Четвёртое – у воронежского «Факела», 952.

Худшие клубы по числу перехватов – ЦСКА (780), «Локомотив» (777) и действующий чемпион страны, петербургский «Зенит» (710).

Лучший защитник РПЛ по числу перехватов играет в «Ростове»