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Гурцкая посоветовал «Спартаку» спортивного директора

18 Ноября 2024 • 17:31 Комментировать

Известный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу поиска «Спартаком» нового спортивного директора. Гурцкая посоветовал «красно-белым» обратиться к кандидатуре Александра Самедова.

«Я бы поставил Самедова спортивным директором. Почему он готов? Он – спартаковец. Он – последний по времени чемпион. Два года Самедов прошёл в «Факеле» очень тяжёлой практики, знает, как экономить деньги», - цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Гурцкая отметил, что Самедов не будет использовать «Спартак» для личной наживы, и ему будет стыдно за какие-то теоретические решения, в отличие от таких специалистов, как Томаш Амарал.

Напомним, что «Спартак» расстался с Томашем Амаралом чуть более недели назад. Кстати, на днях Александр Самедов говорил о том, что работа спортивным директором московского клуба ему интересна.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Самедов Тимур Гурцкая ещё теги
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