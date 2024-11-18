Лучший защитник РПЛ по числу перехватов играет в «Ростове»

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко признан статистикой лучшим игроком Российской премьер-лиги по числу совершённых перехватов в рамках текущего сезона в первом круге. Новостью об этом делится «Рустат».

Так, у одного из лидеров дончан набралось 146 перехватов. Он на 10 перехватов обошёл полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, у которого 136 перехватов. По 133 перехвата у Пауло Витора из «Витора» и Умара Сако, вновь игрока «Ростова». Пятёрку лучших по показателю замыкает Родриго Эсковаль из «Акрона».

«Ростов» по итогу прошедших 15 туров Российской премьер-лиги занимает восьмое место турнирной таблицы с 17 баллами.