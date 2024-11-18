Васильев рассказал об адаптации Соболева в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев поделился комментарием об адаптации форварда команды Александра Соболева.

«Не сказал бы, что адаптация Соболева в «Зените» еще не закончилась. Наоборот: подшучиваем над ним, а он — над нами. Никто не обижается», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Напомним, Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в конце августа. В составе «сине-бело-голубых» он принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Стоит сказать, что все результативные действия 27-летний Соболев совершил в Кубке России. В рамках РПЛ у форварда пока 0+0.