Юран назвал единственного новичка «Спартака», который выделяется

Бывший спартаковец Сергей Юран назвал единственного игрока московского «Спартака», который, по его мнению, выделяется.

«Из всех их трансферов лишь Барко выделяется. Он действительно неплох. Мне так кажется из того, что я видел. Остальные трансферы — это игроки не для борьбы за чемпионство», - рассуждает Юран для Legalbet.

Напомним, что Барко статистикой был признан самым лучшим дриблёром текущего сезона Российской премьер-лиги. Перешёл в стан «Спартака» Эсекьель из аргентинского «Ривер Плейта» прошедшим летом.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича завершил первый круг на пятом месте в РПЛ.