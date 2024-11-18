Самедов поделился мнением, кто станет чемпионом России

Известный в прошлом футболист Александр Самедов высказался о борьбе в Российской премьер-лиге за титул чемпиона. После первого круга лидером является «Краснодар», набравший 37 очков. «Зенит» располагается на второй позиции с 36 баллами, а тройку замыкает «Локомотив», у которого 34 очка в кармане.

«Фавориты в борьбе за чемпионство - «Краснодар» и «Зенит». Смена чемпиона? Это возможно, но думаю, «Зенит» все равно дожмёт», - цитирует Самедова Sport24.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов. Питерцы ставят перед собой задачу снова выиграть титул, ведь в следующем году клуб отметит столетие.