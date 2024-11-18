Ещенко назвал свою мечту в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о своей мечте. По словам Ещенко, он хотел бы поработать в московском клубе на тренерском мостике.

«У меня, естественно, есть мечта в будущем поработать в «Спартаке». В какой роли? Тренера. Сейчас пока начинаю помощником, а дальше посмотрим», - цитирует Ещенко Sport24.

В своё время как футболист Андрей Ещенко провёл за «Спартак» 109 матчей. В них защитник забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров. Будучи игроком «красно-белых» Ещенко в 2017 году стал чемпионом России.

Сейчас главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. После первого круга команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.