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Президент РПЛ Алаев: Уход Карпина станет потерей для лиги

18 Ноября 2024 • 17:03 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ростов
23.11 14:15

Глава РПЛ Александр Алаев поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

«Валерий Георгиевич — яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдет из РПЛ, для нас это будет потеря», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с перерывом в сезоне-2021/22. Кроме того, с июля 2021 года 55-летний специалист находится у руля сборной России. Минувшим летом Карпин продлил трудовой договор с национальной командой до 2028 года.

Первый круг чемпионата России «Ростов» Карпина завершил на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Александр Алаев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
18 Ноября 2024 в 17:13
Уход Карпина станет потерей для лиги
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ай тады ета все што нужна о ней знать.. А-ха-ха-ха! )))
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