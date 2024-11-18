Президент РПЛ Алаев: Уход Карпина станет потерей для лиги

Глава РПЛ Александр Алаев поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

«Валерий Георгиевич — яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдет из РПЛ, для нас это будет потеря», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с перерывом в сезоне-2021/22. Кроме того, с июля 2021 года 55-летний специалист находится у руля сборной России. Минувшим летом Карпин продлил трудовой договор с национальной командой до 2028 года.

Первый круг чемпионата России «Ростов» Карпина завершил на восьмом месте в турнирной таблице.