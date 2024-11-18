Широков мог перейти в «Астон Виллу»

Бывший российский полузащитник, а ныне функционер Роман Широков ранее мог продолжить свою футбольную карьеру в Бирмингеме в рядах местной «Астон Виллы». Такой новостью делится бывший агент Романа Арсен Минасов.

«Точно была «Астон Вилла». С ними не договорились, сделка сорвалась, они другого взяли. Второй клуб — не помню точно какой, но не гранд. Рома туда не захотел, сказал, что несерьёзно туда из «Зенита» уезжать», - делится Минасов с Metaratings.

Напомним, что Широков завершил свою игровую карьеру в 2016 году. Последним клубом в его карьере стал московский ЦСКА. На протяжении карьеры он ни разу не уезжал играть за границу. Выступал за «Химки», «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и другие клубы, а также вызывался регулярно в сборную России.