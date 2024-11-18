Онопко – о здоровье Дивеева: «Мы думаем и об интересах клубов»

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал ситуацию с Игорем Дивеевым, которого мы не увидим в составе сборной России на матч с командой Сирии.

«Мы думаем и об интересах клуба. Не хотим, чтобы футболист вернулся в команду травмированным или больным», - рассуждает Онопко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что матч Россия – Сирия состоится во вторник, 19 ноября. Место действия – Волгоград, стадион «Волгоград Арена».

Ранее в пятницу россияне разгромили более слабых оппонентов в лице сборной Брунея со счётом 11:0. Матч прошёл в Краснодаре на большой арене одноимённого клуба.