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Раскрыты трансферные планы «Оренбурга» слухи

18 Ноября 2024 • 16:21 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Появилась информация о трансферных планах «Оренбурга» предстоящей зимой.

Как утверждает «ВсеПроСпорт», в ближайшее трансферное окно «Оренбург» попытается подписать нового центрального защитника. Отмечается, что поиски ведутся не только на латиноамериканском рынке.

Напомним, по ходу первого круга Российской премьер-лиги «Оренбург» сменил тренера. Вместо уволенного Давида Деограсии команду принял экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

По итогам 15 сыгранных туров «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего восемь баллов.

В следующем туре команда Слишковича примет на своем поле «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
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