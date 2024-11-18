Появилась информация о трансферных планах «Оренбурга» предстоящей зимой.
Как утверждает «ВсеПроСпорт», в ближайшее трансферное окно «Оренбург» попытается подписать нового центрального защитника. Отмечается, что поиски ведутся не только на латиноамериканском рынке.
Напомним, по ходу первого круга Российской премьер-лиги «Оренбург» сменил тренера. Вместо уволенного Давида Деограсии команду принял экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.
По итогам 15 сыгранных туров «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего восемь баллов.
В следующем туре команда Слишковича примет на своем поле «Зенит».
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