В «Динамо» высказались о состоянии Гомеса

Александр Родионов, являющийся главным врачом «Динамо», дал комментарий насчёт состояния атакующего полузащитника команды Артура Гомеса. Как известно, 26-летний бразилец не участвовал в товарищеском матче против «Амкала».

«Там было небольшое воспаление ахилла. Поэтому сняли его с тренировки на индивидуальную работу. В ближайшее время вернём. К «Факелу» он сможет [восстановиться]», - цитирует Родионова «Спорт-Экспресс».

За «Динамо» Артур Гомес провёл одиннадцать матчей, в которых записал на свой счёт три забитых гола.

После пятнадцати туров «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Гостевой матч против «Факела» команда Марцела Лички проведёт в воскресенье, 24 ноября.