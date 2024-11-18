Булыкин негативно оценивает матч «Динамо» - «Амкал»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о прошедшем товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом». Как известно, команда Медиалиги обыграла динамовцев со счётом 3:2.

По словам Булыкина, «Динамо» должно обыгрывать «Амкал» даже третьим составом. Экс-игрок «Байера» допускает, что на результате сказалось выступление звёзд не из мира футбола за «бело-голубых». Булыкин не понимает, зачем динамовцам нужны такие поединки.

«Я не вижу смысла в таких шоу, какой-то экономической целесообразности для «Динамо». Если только «Амкал» не заплатил сопернику больших денег. Вряд ли кто-то из болельщиков «Динамо», побывавших на стадионе, ещё раз придёт на такой матч», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После первого круга «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.