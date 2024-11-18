Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»

Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев поделился комментарием о своей игре в текущем сезоне.

«С точки зрения Кубка России — получше. В том году я выбыл из-за травмы, сейчас даже по минутам я больше сыграл, чем в том сезоне. Но всегда хочется большего», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Футболист отметил, что сейчас его ничего не беспокоит, поэтому он готов помогать команде в любой момент.

В этом сезоне 20-летний Васильев принял участие в восьми играх с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.

23 ноября подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск.