Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»

Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев поделился комментарием о своей игре в текущем сезоне.
«С точки зрения Кубка России — получше. В том году я выбыл из-за травмы, сейчас даже по минутам я больше сыграл, чем в том сезоне. Но всегда хочется большего», — приводит слова Васильева «Чемпионат».
Футболист отметил, что сейчас его ничего не беспокоит, поэтому он готов помогать команде в любой момент.
В этом сезоне 20-летний Васильев принял участие в восьми играх с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.
23 ноября подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск.
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