Нгамалё сможет сыграть в ближайшем матче «Динамо»

Травма голеностопного сустава, полученная нападающим «Динамо» Муми Нгамалё в матче сборной Камеруна, оказалась несерьёзной. 30-летний футболист может сыграть в ближайшем поединке Российской премьер-лиги против «Факела». Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Матч чемпионата России между «Факелом» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В сезоне 2024/2025 Муми Нгамалё провёл за «Динамо» 13 матчей. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров. Сейчас динамовцы располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.