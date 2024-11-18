Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»

Бывший игрок «Балтики» Роберто Фернандес поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Евгении Латышонке, который летом перебрался в «Зенит».

Фернандес рассказал, что еще в «Балтике» видел серьезные перспективы у Латышонка.

«Он был ключевой фигурой в «Балтике» в прошлом сезоне. Поэтому Латышонок сейчас находится в «Зените», он полностью заслужил это место», — приводит слова Фернандеса Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Латышонок появился на поле в 15 встречах, в которых пропустил семь голов и десять раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 15 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.