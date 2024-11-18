Мостовой ответил, возглавит ли «Спартак»

Александр Мостовой в обозримом будущем планирует начать работу тренером. Известный в прошлом футболист ответил на вопрос, увидят ли игроки «Спартака» его в раздевалке в качестве главного тренера в какой-то момент.

«Не знаю. Не заглядываю так далеко. Это не имеет смысла. Вы же видите, как жизнь сейчас протекает», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что недавно Александр Мостовой прошёл стажировку в московском «Динамо». При этом ранее сорвалась стажировка экс-футболиста «Сельты» в «Спартаке». Московский клуб отказал Мостовому, как писали в прессе, из-за каких-то слов в интервью.