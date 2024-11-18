Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» произошли изменения

18 Ноября 2024 • 15:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Директор по коммуникациям Сергей Дерябкин покидает «Локомотив» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Уточняется, что руководить пресс-службой продолжит Артём Загумённов.

— Благодарим Сергея Владимировича за профессиональную работу и желаем удачи и успехов в дальнейшем, — говорится в заявлении клуба.

После 15 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионова 34 очка.

В следующем туре «красно-зеленые» встретятся на выезде со «Спартаком». Игра между командами пройдет 23 ноября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Дерябкин

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
15:35
В «Локомотиве» произошли изменения
14:30
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
12:31
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
17 Ноября
20:42
«Хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака» — Ананко
19:10
Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»
18:50
«Батраков напоминает мне Модрича» — Гуренко
17:07
Дьяков назвал игроков, которых нужно продать «Спартаку»
16:38
Канчельскис объяснил, почему Батракова не будет в АПЛ
16:20
Глушаков: «Не понимаю, почему в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена и Мангаш»
16:07
Глушаков назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16 Ноября
18:53
Максименко: «Амарал всегда был с командой»
18:10
Тихий уверен, что Юран даст результат в «Спартаке»
16:49
Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»
16:23
Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»
16:15
Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»
16:04
Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу
15 Ноября
18:08
Максименко рассказал, как попал в «Спартак»
18:05
Аленичев резко ответил на вопрос о фильме про себя
17:41
Парфёнов объяснил, почему хотел бы, чтобы чемпионом РПЛ стал «Краснодар»
17:08
Сёмин — о Батракове: «Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ»
16:54
Максименко поведал о тренерских качествах Галактионова
16:46
Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком»
16:19
Кривцов признался, что болел за «Спартак»
16:09
Максименко — о дисквалификации Литвинова: «Я был удивлён, скажем мягко»
15:44
Нападающий «Спартака» Жозе хочет вернуться на родину
15:35
Максименко рассказал, как изменился в «Спартаке»
15:07
Глушаков оценил работу Станковича в «Спартаке»
14:48
Глушаков оценил игру Барко в «Спартаке»
14 Ноября
22:13
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:24
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:37
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
17:48
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак»
17:11
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:06
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
14:20
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
12:45
Глушаков рассказал, удалось ли Барко стать лидером «Спартака» и заменить Промеса 2
11:25
Самедов назвал сильные стороны Станковича как тренера
13 Ноября
20:12
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
19:12
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
18:37
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:10
Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»
17:56
Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»
17:46
Корнеев оценил трансферную стоимость Пиняева
16:33
«Спартак» стал средней командой» — Орещук
15:10
Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал 1
14:33
Пономарёв — о Дзюбе: «Если в этом возрасте ума нет, то и не будет» 1
14:10
Романцев объяснил, почему не воспринимает Барко
12 Ноября
20:47
Колыванов назвал тройку лучших бомбардиров первого круга РПЛ
19:29
Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»
18:10
Ледяхов: «Станковичу надо дать поработать»
17:45
Колыванов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ
17:34
Газзаев назвал двух самых ярких молодых игроков РПЛ
16:58
Шикунов: «Барко является открытием этого сезона РПЛ»
16:25
Ещенко считает, что внутри «Спартака» есть проблемы
16:14
Альшин: «Батраков — главный прорыв сезона»
15:57
Защитник «Локомотива» Ненахов оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ
15:22
Губерниев: «Локомотив» станет сильнее после паузы»
15:09
Рябчук ответил, сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ
13:49
«Бонгонда должен знать историю «Спартака» — Шавло
11 Ноября
21:23
Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025
21:05
«Спартак» готов разорвать контракт с легионером 1
20:56
Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй
20:35
Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»
19:28
«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин
19:15
Наумов назвал реальную стоимость Батракова
18:44
Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
18:34
Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом
18:11
Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова
17:58
Колосков дал оценку игре «Спартака»
17:39
«Спартак», «Зенит» и ещё 4 клуба РПЛ примут участие в Зимнем кубке РПЛ
17:30
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство
17:30
Деменко: «Только Барко можно записать в актив Амаралу»
16:54
Максименко признался, что скучает по Промесу
16:50
Червиченко: «Зачем «Спартак» вообще брал этого Амарала - он на Угальде потратил столько, сколько мог заплатить за Кордобу»
16:24
Гладилин: «Уход Амарала обоснован, он тоже несёт ответственность за результат»
16:20
Мостовой назвал Батракова главным открытием сезона
15:47
«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис 1
14:47
Стало известно, сформировал ли «Спартак» трансферный бюджет на зиму
10 Ноября
20:41
Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»
18:55
Назван кандидат на пост спортивного директора «Спартака» 1
09 Ноября
22:35
Канчельскис считает, что Батраков обладает задатками классного европейского футболиста
20:43
Червиченко: «Локомотив» умеет побеждать на характере»
20:35
Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать
19:40
«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой 1
18 Октября
18:37
Хоккейный «Спартак» перенёс игру из-за московского дерби футбольного «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Сане выбрал новый клуб
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя
Спортивные новости
Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
16:26 · Россия. Премьер-лига
Онопко – о здоровье Дивеева: «Мы думаем и об интересах клубов»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Оренбурга» слухи
16:07 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о состоянии Гомеса
15:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин негативно оценивает матч «Динамо» - «Амкал»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё сможет сыграть в ближайшем матче «Динамо»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил, возглавит ли «Спартак» 1
15:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» произошли изменения
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов готов работать в РПЛ и Мелбет-Первой лиге
14:53 · Россия. Премьер-лига
Рианчо дал совет «Спартаку»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов отреагировал на возможное назначение Черчесова в «Ахмат»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Кудравец обратился к Костюкову после нанесения жуткой травмы
14:30 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
14:13 · Россия. Премьер-лига
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: Батраков может оказаться в ведущем клубе топ-лиг
13:29 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о ситуации Дасы в «Динамо»
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Новая звезда»: Сычёв оценил игру Батракова
12:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о нашумевшем интервью Дзюбы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Сычёв завершает обучение на тренерскую лицензию Pro
12:31 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
11:44 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию о задержке зарплат
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку 1
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» два месяца не платят зарплату
Все новости