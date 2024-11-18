В «Локомотиве» произошли изменения

Директор по коммуникациям Сергей Дерябкин покидает «Локомотив» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Уточняется, что руководить пресс-службой продолжит Артём Загумённов.

— Благодарим Сергея Владимировича за профессиональную работу и желаем удачи и успехов в дальнейшем, — говорится в заявлении клуба.

После 15 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионова 34 очка.

В следующем туре «красно-зеленые» встретятся на выезде со «Спартаком». Игра между командами пройдет 23 ноября.