Ледяхов готов работать в РПЛ и Мелбет-Первой лиге

Экс-тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов высказался о своём будущем на тренерском мостике.

Специалист признался, что пока у него нет никаких предложений, и вряд ли они будут до конца года, но во время зимней паузы он начнет вести переговоры.

— Готов пойти главным тренером и помощником в команды РПЛ и Первой лиги. Главное, чтобы клубы не имели финансовых проблем, — приводит слова Ледяхова портал «РБ Спорт».

Напомним, «Алания» была последним клубом Ледяхова. Он работал в тренерском штабе клуба с марта по ноябрь 2023 года. Ранее Ледяхов также тренировал «Балтику», «Ротор», «Спартак» и другие клубы.