Рианчо дал совет «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, что «Зенит» во время пауз на сборные проводит товарищеские матчи. По мнению испанца, «Спартаку» тоже было бы полезно проводить такие игры.

«Даст ли это какое-то преимущество «Зениту»? Каждый тренер сам решает, как готовить свою команду. Я бы на месте «Спартака» проводил бы товарищеские матчи в это время, но это решать не мне, а их тренерскому штабу», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

По словам Рианчо, никакие тренировки не смогут заменить матчи, пускай даже товарищеские.

Ранее «Спартак» за отсутствие товарищеских игр во время международных пауз упрекала Зарема Салихова.

После первого круга «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять зачётных баллов.