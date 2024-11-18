Ледяхов отреагировал на возможное назначение Черчесова в «Ахмат»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

Стоит сказать, что ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год.

«Как может Черчесов возглавить «Ахмат», если является тренером сборной Казахстана? Когда будет информация подтверждена, тогда и будем обсуждать. А желтую прессу я не комментирую», — приводит слова Ледяхова портал «РБ Спорт».

В настоящий момент главным тренером «Ахмата» является Сергей Ташуев. По итогам 15 туров грозненцы занимают 15-е место в РПЛ, сумев пополнить свою копилку на девять баллов.