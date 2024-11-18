Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов отреагировал на возможное назначение Черчесова в «Ахмат»

18 Ноября 2024 • 14:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
24.11 14:00

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

Стоит сказать, что ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год.

«Как может Черчесов возглавить «Ахмат», если является тренером сборной Казахстана? Когда будет информация подтверждена, тогда и будем обсуждать. А желтую прессу я не комментирую», — приводит слова Ледяхова портал «РБ Спорт».

В настоящий момент главным тренером «Ахмата» является Сергей Ташуев. По итогам 15 туров грозненцы занимают 15-е место в РПЛ, сумев пополнить свою копилку на девять баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Ледяхов Станислав Черчесов Сборная Казахстана Ахмат ещё теги

Новости по матчу

17 Ноября
22:47
Адамов — о работе Адиева: «Не всегда нужно играть от обороны»
11:00
Адамов: «Очередная смена тренера не пойдёт на пользу «Ахмату»
15 Ноября
20:42
Каряка оценил работу Осинькина в «Крыльях Советов»
12 Ноября
17:53
Непомнящий считает, что Осинькину пора покинуть «Крылья Советов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Сане выбрал новый клуб
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций
Спортивные новости
Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
16:21 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Оренбурга» слухи
16:07 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о состоянии Гомеса
15:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин негативно оценивает матч «Динамо» - «Амкал»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё сможет сыграть в ближайшем матче «Динамо»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил, возглавит ли «Спартак» 1
15:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» произошли изменения
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов готов работать в РПЛ и Мелбет-Первой лиге
14:53 · Россия. Премьер-лига
Рианчо дал совет «Спартаку»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов отреагировал на возможное назначение Черчесова в «Ахмат»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Кудравец обратился к Костюкову после нанесения жуткой травмы
14:30 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
14:13 · Россия. Премьер-лига
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: Батраков может оказаться в ведущем клубе топ-лиг
13:29 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о ситуации Дасы в «Динамо»
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Новая звезда»: Сычёв оценил игру Батракова
12:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о нашумевшем интервью Дзюбы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Сычёв завершает обучение на тренерскую лицензию Pro
12:31 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
11:44 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию о задержке зарплат
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку 1
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» два месяца не платят зарплату
17 Ноября
23:10 · Россия. Премьер-лига
Каштанов: «Факел» прибавил и меньше пропускает
Все новости