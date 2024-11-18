Вратарь «Динамо» Кудравец обратился к Костюкову после нанесения жуткой травмы

Футболист «Амкала» Степан Костюков получил жуткую травму в товарищеском матче против «Динамо». Голкипер московской Андрей Кудравец пытался остановить выход один на один, но после контакта Костюков получил перелом ноги. Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала обращение вратаря к Костюкову.

«Хотелось бы попросить прощения и пожелать скорейшего выздоровления. Мне передали, что у него перелом. Тяжёлая травма, долго восстанавливаться, поэтому ещё раз хочу перед ним извиниться и перед всей командой «Амкал», - сказал Кудравец на видео.

Напомним, что «Амкал», который представляет Медиалигу, обыграл «Динамо» в товарищеском матче на «ВТБ Арене» со счётом 3:2.

«Динамо» после первого круга располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.