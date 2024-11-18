Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

По мнению Павлюченко, Кордоба является лучшим форвардом чемпионата России.

«Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешел в «Спартак». Если смотреть по тому уровню, который он сейчас показывает, то, конечно, он принес бы пользу «красно-белым», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

В этом сезоне 31-летний Кордоба забил восемь голов и сделал пять ассистов в 11 встречах Российской премьер-лиги.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.