Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился советом для столичного клуба.

«Совет «Спартаку» — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — цитирует Глушакова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором восьми голевых передач.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.

23 ноября «Спартак» примет «Локомотив». Начало матча 16-го тура РПЛ запланировано на 18:00 по мск.