Черчесов может возглавить команду РПЛ

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана плохо выступила в Лиге наций, и ходят слухи, что российский специалист может попрощаться с должностью в обозримом будущем. При таком раскладе, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Черчесов зимой может возглавить «Ахмат». Грозненский клуб может вернуться к кандидатуре Станислава Саламовича.

Отмечается, что летом Черчесов отказался возглавить «Ахмат». Сейчас с командой работает Сергей Ташуев – грозненцы после первого круга занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Стоит сказать, что Станислав Черчесов уже тренировал «Ахмат» в 2011-2013 годах.