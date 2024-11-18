Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»

Хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев поделился комментарием о конкуренции с Вильмаром Барриосом.

«Жду ли выхода на пенсию Барриоса? Не, не жду (смеется). Вильмар очень хороший футболист, наверное, лучший на своей позиции. Хочу сам выиграть конкуренцию», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний Васильев принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами.

Действующий контракт Васильева с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет в 700 тысяч евро.