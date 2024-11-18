Сычёв: Батраков может оказаться в ведущем клубе топ-лиг

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв высоко оценил перспективы Алексея Батракова из «Локомотива». По мнению Сычёва, Батраков может оказаться в статусном клубе из топового европейского чемпионата.

«Тех, кто могут делать разницу, очень мало, их нужно ценить. Потенциал, конечно же, у Батракова огромный, и, надеюсь, при правильном отношении к делу он будет в каком-нибудь ведущем клубе топ-лиг», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Также Сычёв в своём комментарии отметил высокий уровень футбольного интеллекта у 19-летнего Батракова.

Алексей Батраков после первого круга является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На счету атакующего полузащитника «Локомотива» десять голов.