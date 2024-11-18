Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилась информация о ситуации Дасы в «Динамо»

18 Ноября 2024 • 13:29 Комментировать

Защитник Эли Даса до сих пор не получил конкретного предложения по продлению контракта с «Динамо». Небольшие разговоры на эту тему ведутся, но пока без конкретики.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, Даса уже имеет предложения от других клубов, но он сосредоточен на «Динамо» до наступления межсезонья. С 1 января Даса получит право подписать предварительный контракт с зарубежным клубом, если к тому моменту его трудовое соглашение в Москве не будет пролонгировано.

В сезоне 2024/2025 Эли Даса провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Сане выбрал новый клуб
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя
Спортивные новости
Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
14:30 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Кордоба принёс бы пользу «Спартаку»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
14:13 · Россия. Премьер-лига
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: Батраков может оказаться в ведущем клубе топ-лиг
13:29 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о ситуации Дасы в «Динамо»
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Новая звезда»: Сычёв оценил игру Батракова
12:39 · Россия. Премьер-лига
Сычёв высказался о нашумевшем интервью Дзюбы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Сычёв завершает обучение на тренерскую лицензию Pro
12:31 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»
11:44 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию о задержке зарплат
11:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игроку «Зенита» предлагали сдать матч или получить карточку 1
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» два месяца не платят зарплату
17 Ноября
23:10 · Россия. Премьер-лига
Каштанов: «Факел» прибавил и меньше пропускает
22:47 · Россия. Премьер-лига
Адамов — о работе Адиева: «Не всегда нужно играть от обороны»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Пока кризиса у «Краснодара» не было, и это заслуга наставника»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Личка верит, что Слишкович поможет «Оренбургу»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Худякова: «Ждём, когда получит свой шанс»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Ананко — о судействе в России: «Должна быть последовательность» 1
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол Акбашева со своей половины поля позволил «Черноморцу» обыграть «Родину»
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака» — Ананко
20:12 · Россия. Премьер-лига
«В какой-то мере лукавит»: Точилин оценил слова Соболева
19:58 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Поражение от «Амкала» бьёт по самолюбию»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Амкала»: «Победа над «Динамо» не означает, что Медиалига сильнее РПЛ»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Евгения Медведева сыграла за «Динамо» фото
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Точилин высказался о будущем Морено в «Сочи»
Все новости