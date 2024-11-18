Появилась информация о ситуации Дасы в «Динамо»

Защитник Эли Даса до сих пор не получил конкретного предложения по продлению контракта с «Динамо». Небольшие разговоры на эту тему ведутся, но пока без конкретики.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, Даса уже имеет предложения от других клубов, но он сосредоточен на «Динамо» до наступления межсезонья. С 1 января Даса получит право подписать предварительный контракт с зарубежным клубом, если к тому моменту его трудовое соглашение в Москве не будет пролонгировано.

В сезоне 2024/2025 Эли Даса провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.