«Новая звезда»: Сычёв оценил игру Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ударно проводит сезон и после первого круга возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги с десятью голами. Комментарий по поводу выступлений Батракова дал бывший футболист «железнодорожников» - Дмитрий Сычёв.

«Это наша новая звезда, на которую надеются. Особенно в «Локомотиве», потому что светлая голова сейчас очень ярко выступает. Конечно же, очень много раздали авансов, которые надо будет подтверждать», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Сычёв отметил, что показательным для Батракова будет второй полноценный сезон, когда соперники станут очень серьёзно к нему относиться.

После первого круга «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на три очка.