Сычёв высказался о нашумевшем интервью Дзюбы

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв высказался о нашумевшем интервью, в котором Артём Дзюба раскритиковал некоторых представителей «Локомотива», в том числе гендиректора Владимира Леонченко.

«Не знаю, зачем это всё. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

За «Локомотив» Артём Дзюба выступал в течение полутора сезонов, прежде чем уйти летом текущего года. В настоящий момент 36-летний нападающий представляет «Акрон». В восьми матчах за эту команду Дзюба забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.