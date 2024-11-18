Сычёв завершает обучение на тренерскую лицензию Pro

Известный в прошлом форвард Дмитрий Сычёв близок к тому, чтобы стать дипломированным тренером.

«На днях будем сдавать на диплом. Надеюсь, что все получится удачно. Не будем бежать впереди паровоза», - приводит слова начинающего наставника «Спорт-Экспресс».

40-летний Сычёв готовится получить тренерскую лицензию Pro по итогам обучения в академии РФС. Ранее он блистал в «Спартаке», «Марселе» и «Локомотиве», а также становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Ранее Сычёв также проходил обучение по программе ФИФА в областях маркетинга и менеджмента.