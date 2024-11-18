Два игрока «Спартака» могут пропустить дерби с «Локомотивом»

Защитник Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин на текущий момент не возобновили тренировки в общей группе «Спартака». Футболисты могут пропустить предстоящее московское дерби против «Локомотива», о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

«Спартак» и «Локомотив» сразятся в рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги в ближайшую субботу, 23 ноября. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место (28 очков), а «Локомотив» - третье (34 очка).