В «Химках» отреагировали на информацию о задержке зарплат

В понедельник появилась информация о задержках в «Химках» с выплатой заработной платы и прописанных в контрактах бонусов. Сообщалось о том, что сотрудники и футболисты получили выплаты за август.

«Никаких проблем нет. Зарплаты выплачиваются», — так генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что после 15 туров в Премьер-лиге подмосковная команда занимает четвертое место с конца, набрав всего 13 зачетных очков. В ближайших турах подопечные Франка Артиги сыграют против «Краснодара», «Локомотива» и московского «Динамо».