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В «Химках» два месяца не платят зарплату

18 Ноября 2024 • 11:03 Комментировать
Химки
...
Краснодар
23.11 16:30

После возвращения в Премьер-лигу «Химки» прилично усилились и имели амбициозные планы в элитном дивизионе. Тем не менее, первый круг нельзя назвать удачным, у подмосковной команды всего 12 очков и 13-е место в таблице, то есть в зоне стыковых матчей.

Более того, у клуба есть проблемы не только с результатами, но и с финансами, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболисты и сотрудники клуба уже два месяца не получают зарплату и бонусные выплаты, что плохо сказывается на настрое игроков.

А ведь до конца года команде предстоят сложнейшие матчи с «Краснодаром», «Локомотивом» и столичным «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки

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ХИМКИ КРАСНОДАР
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