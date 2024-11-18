В «Химках» два месяца не платят зарплату

После возвращения в Премьер-лигу «Химки» прилично усилились и имели амбициозные планы в элитном дивизионе. Тем не менее, первый круг нельзя назвать удачным, у подмосковной команды всего 12 очков и 13-е место в таблице, то есть в зоне стыковых матчей.

Более того, у клуба есть проблемы не только с результатами, но и с финансами, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболисты и сотрудники клуба уже два месяца не получают зарплату и бонусные выплаты, что плохо сказывается на настрое игроков.

А ведь до конца года команде предстоят сложнейшие матчи с «Краснодаром», «Локомотивом» и столичным «Динамо».