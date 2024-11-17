Каштанов: «Факел» прибавил и меньше пропускает

Форвард воронежского «Факела» Алексей Каштанов поделился комментарием об изменениях в игре команды.

Каштанов заявил, что «Факел» прибавил и стал меньше пропускать, но всех деталей он раскрыть не может.

— Если вы разбираетесь в футболе, сядете и посмотрите, как было до и как сейчас, — цитирует Каштанова «Чемпионат».

Футболист признался, что неприятно находиться в зоне стыковых матчей, но в последнее время «Факел» немного поправил ситуацию.

После первого круга чемпионата России «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, сумев пополнить свою копилку на 12 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Дмитрия Пятибратова примут московское «Динамо».