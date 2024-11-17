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Адамов — о работе Адиева: «Не всегда нужно играть от обороны»

17 Ноября 2024 • 22:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
24.11 14:00

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов поделился комментарием о бывшем наставнике команды Магомеде Адиеве.

Адамов заявил, что считает Адиева хорошим тренером, который строит свой футбол от обороны.

«Мы начали с ним сезон, все шло неплохо, но, мне кажется, не всегда нужно так играть. Это лишь мое мнение. Я думаю, что в РПЛ играть от обороны все 30 матчей будет сложно», — цитирует Адамова портал «РБ Спорт».

Напомним, Адиев возглавлял «Ахмат» с апреля по сентябрь 2024 года. Новым наставником грозненского клуба стал Сергей Ташуев.

По итогам 15 туров «Ахмат» занимает 15-е место в чемпионате России, имея на своем счету всего девять баллов.

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