Пономарёв: «Пока кризиса у «Краснодара» не было, и это заслуга наставника»

Экс-футболист Владимир Пономарёв оценил ситуацию в «Краснодаре» и дал оценку его перспективам по итогам 2024 года.

- Пока кризиса у «Краснодара» не было, и это заслуга наставника. Скорее всего, «Краснодар» удержится на первой позиции до пауз, - заявил ветеран Betonmobile.

Владимир Пономарёв добавил, что крайне сложно пройти весь сезон без сбоев, и часто даже тренер не может знать причину спада команды. При этом в следующем году у «Краснодара» могут случиться проблемы.

Напомним, что и в прошлом сезоне «быки» вели борьбу за чемпионский титул, а в текущем чемпионате коллектив Мурада Мусаева лидирует, потеряв только восемь очков в первом круге.