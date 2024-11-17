Личка верит, что Слишкович поможет «Оренбургу»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о назначении Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Уверен, что Слишкович — перспективное назначение для «Оренбурга». Владимир показал это, долго работая в «Спартаке», знаком с другими тренерами», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Специалист добавил, что хотел бы пожелать удачи Слишковичу, чтобы он провел зимой качественную работу и вытащил «Оренбург» из зоны вылета.

Напомним, боснийский тренер сменил в «Оренбурге» Давида Деограсию. По итогам 15 туров команда находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке восемь очков.