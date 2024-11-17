Агент Худякова: «Ждём, когда получит свой шанс»

Владимир Кузьмичёв, агент голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова, высказался о положении своего клиента в клубе.

Напомним, российский вратарь перебрался в «Штурм» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. По сей день 20-летний Худяков не дебютировал за клуб.

«Даниил, к сожалению, шанса не получает. Но работает, настроение у него пока боевое. Ждем, когда получит свой шанс. Там уже будет от него зависеть», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Агент отметил, что Худяков пока не планирует уходить в аренду и постарается доказать свою состоятельность.

Действующий трудовой договор Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.