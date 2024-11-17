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Пивоваров: «У Лунёва есть хроническая проблема, но надеемся, что в этом году он ещё сыграет» эксклюзив

17 Ноября 2024 • 21:59 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
24.11 16:30

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о травмах Муми Нгамалё и Андрея Лунёва, а также о невысокой результативности Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

- Нгамалё получил травму сборной Камеруна. Известно ли, на какой срок он выбыл?

- Мы находимся в контакте со сборной. Информация о его осмотре будет передана нашей медицинской службе. Как только он появится в Москве, сразу же пройдет обследование. Не хотел бы давать предварительные прогнозы.

- Учитывая, что Нагамалё забил в этом сезоне пять мячей и отдал три голевых паса, его потеря может сказаться на результатах?

- Мы очень надеемся, что повреждение не такое серьезное.

- Какая у вас информация по Лунёву, который также залечивает повреждение?

- У него есть хроническая проблема, которая требует определенных циклов реабилитации.  Он пропустил последние матчи: с «Пари НН» и сегодня. Очень надеемся, что в ближайшее время он будет в строю.

- То есть шансы есть, что он сыграет еще в этом году?

- Конечно.

- С чем связана низкая результативность Тюкавина в нынешнем сезоне, ведь в прошлом чемпионате Константин был признан лучшим футболистом РПЛ?

- Работать надо, тренироваться. Все впереди. У Тюкавина все есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован.

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- Матч сборной России с Брунеем смотрели?

- Нет.

- С Сирией планируете смотреть?

- Есть будет время и возможность, конечно, посмотрю.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Лунёв Павел Пивоваров Константин Тюкавин Муми Нгамалё ещё теги

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