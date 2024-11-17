Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о травмах Муми Нгамалё и Андрея Лунёва, а также о невысокой результативности Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
- Нгамалё получил травму сборной Камеруна. Известно ли, на какой срок он выбыл?
- Мы находимся в контакте со сборной. Информация о его осмотре будет передана нашей медицинской службе. Как только он появится в Москве, сразу же пройдет обследование. Не хотел бы давать предварительные прогнозы.
- Учитывая, что Нагамалё забил в этом сезоне пять мячей и отдал три голевых паса, его потеря может сказаться на результатах?
- Мы очень надеемся, что повреждение не такое серьезное.
- Какая у вас информация по Лунёву, который также залечивает повреждение?
- У него есть хроническая проблема, которая требует определенных циклов реабилитации. Он пропустил последние матчи: с «Пари НН» и сегодня. Очень надеемся, что в ближайшее время он будет в строю.
- То есть шансы есть, что он сыграет еще в этом году?
- Конечно.
- С чем связана низкая результативность Тюкавина в нынешнем сезоне, ведь в прошлом чемпионате Константин был признан лучшим футболистом РПЛ?
- Работать надо, тренироваться. Все впереди. У Тюкавина все есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован.
- Матч сборной России с Брунеем смотрели?
- Нет.
- С Сирией планируете смотреть?
- Есть будет время и возможность, конечно, посмотрю.
Елена Григорьевская
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