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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ананко — о судействе в России: «Должна быть последовательность»

17 Ноября 2024 • 21:29 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о судействе в чемпионате России.

«Нужно понимание и разъяснение для всех. Тогда и не будет вопросов. Трактовки должны быть одинаковые. Должна быть последовательность», — приводит слова Ананко «Чемпионат».

Лидером РПЛ по итогам 15 туров является «Краснодар», набравший 37 очков. На второй позиции идет «Зенит», на счету которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», в копилке «железнодорожников» 34 балла.

Второй круг чемпионата России стартует 22 ноября матчем меду «Рубином» и «Акроном». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Ананко
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