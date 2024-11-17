Ананко — о судействе в России: «Должна быть последовательность»

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о судействе в чемпионате России.

«Нужно понимание и разъяснение для всех. Тогда и не будет вопросов. Трактовки должны быть одинаковые. Должна быть последовательность», — приводит слова Ананко «Чемпионат».

Лидером РПЛ по итогам 15 туров является «Краснодар», набравший 37 очков. На второй позиции идет «Зенит», на счету которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», в копилке «железнодорожников» 34 балла.

Второй круг чемпионата России стартует 22 ноября матчем меду «Рубином» и «Акроном». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.