«Хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака» — Ананко

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос, огорчает ли его тот факт, что в стартовом составе «красно-белых» выходит мало российских игроков.

— Это вопрос не ко мне. Понятно, что хочется видеть больше российских игроков в составе «Спартака», — приводит слова Ананко портал «РБ Спорт».

Первый круг текущего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой строчке. В 15 встречах подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков.

Соперником «красно-белых» в ближайшем туре станет «Локомотив». Игра между командами состоится 23 ноября. Начало запланировано на 18:00 по мск.