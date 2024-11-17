«В какой-то мере лукавит»: Точилин оценил слова Соболева

Экс-рулевой «Сочи» Александр Точилин оценил слова нападающего «Зенита» Александра Соболева. Недавно футболист заявил, что он не ставит перед собой задачи забивать голы. По словам Соболева, для него важны лишь результаты команды.

«Думаю, что Соболев в какой-то мере лукавит, что у него нет такой цели. В первую очередь нападающего оценивают по забитым мячам. И для того, чтобы быстрее адаптироваться, и болельщики «Зенита» как-то его восприняли, Соболеву нужно забивать», - цитирует Точилина «РБ Спорт».

Точилин допустил, что такими словами Соболев решил снизить давление на себя.

Всего за «Зенит» Александр Соболев провёл 12 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра. В питерский клуб Соболев перебрался из «Спартака» в конце августа.