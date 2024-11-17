Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Поражение от «Амкала» бьёт по самолюбию»

Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает пост генерального директора, высказался о поражении от «Амкала». Как известно, команда Марцела Лички проиграла товарищеский матч на своём поле со счётом 2:3.

«Такой результат бьёт по самолюбию. «Динамо» должно выигрывать у таких соперников любым составом. Мы могли сыграть лучше. Но «Амкал» показал хороший уровень», - сказал Пивоваров журналистам.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Амкал» не является профессиональным клубом – команда выступает в Медиалиге.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Факела» на выезде.