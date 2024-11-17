Тренер «Амкала»: «Победа над «Динамо» не означает, что Медиалига сильнее РПЛ»

В воскресенье «Амкал» неожиданно обыграл «Динамо» в товарищеском матче со счётом 3:2. После игры комментарий дал главный тренер команды Медиалиги Виталий Панов.

«Мы порадовали своих болельщиков. Эта победа не означает, что Медиалига сильнее РПЛ. Да, в этом матче мы были сильнее, но в одной конкретной игре. Мы довольны. Крутая история», - цитирует Панова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Динамо» после первого круга располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара», располагающегося на вершине, команда Марцела Лички отстаёт на семь зачётных баллов.