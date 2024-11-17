Фигуристка Евгения Медведева сыграла за «Динамо»

В воскресенье «Динамо» провело товарищеский матч против «Амкала». Игра была больше не спортивной, а медийной – за «бело-голубых» сыграл не только актёр Павел Деревянко, но и фигуристка Евгения Медведева. 24-летняя Медведева вышла на замену в концовке встречи и даже получила капитанскую повязку.

Как известно, Евгения Медведева является болельщицей «Динамо». В своё время Медведева дважды выигрывала серебро зимних Олимпийских игр.

Напомним, что «Динамо» проиграло «Амкалу» со счётом 2:3. На текущий момент московская команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.