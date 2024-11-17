Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» сенсационно уступило «Амкалу»

17 Ноября 2024 • 19:11 Комментировать
Динамо Москва
2:3
Амкал
окончен

Паузу на матчи сборных «Динамо» заполнило товарищеским матчем против «Амкала». Представители Медиалиги сенсационно победили на «ВТБ Арене» со счётом 3:2. Автором дубля в составе «Амкала» стал Максим Пичугин, а ещё один гол на свой счёт записал Антон Карпов. За «Динамо» голы забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев.

Негативным моментом матча стала жуткая травма, которую в столкновении с вратарём получил игрок «Амкала» Степан Костюков. Футболист получил перелом ноги. «Динамо» объявило, что лечение Костюкова возьмёт на себя.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Протокол игры  
Динамо Москва2:3Амкал
(1:0) Макаров Денис10'  
  18'Пичугин Максим (1:1)
  21'Карпов Антон (1:2)
(2:2) Гладышев Ярослав45'  
  46'Пичугин Максим (2:3)
Кудравец АндрейФернандес РобертоКутицкий АлександрЗайдензаль ЛеонЛепский ИванНазаренко ЕгорМакаров ДенисГладышев ЯрославЛаксальт ДиегоДеревянко ПавелБоков Денис
Запасные: Мирошниченко ГлебЕрофеев ДмитрийХубулов АлександрЛещук ИгорьГрулёв ВячеславМедведева ЕвгенияГоловачёв РичардИбрагимов ЕвгенийБалахонов Максим
Швагирев Максим (SHVAGIREV)Скроботов ИльяЛевшук Арсений (LEVSHUK)Оленченко Владимир (OLENCHENKO)Рябокобыленко АртурАлёшин Андрей (SIBSKANA)Имаев Руслан (IMAEV)Папикян ДавидПичугин Максим ОлеговичКостюков СтепанКарпов Антон
Запасные: Алексеев Глеб (АЛЕКСЕЕВ)Трегулов Дамир (DAMIRONI)Долгушин Михаил (DOLGUSHIN)Ушаков Виталий (УШАК)Агекян ДавидШерешков Андрей (Шера)Карамянц Феликс (FELIX)Воронин Филипп (PHIL VORONIN)Шурыгин Илья (NAEMNIK)Катрич Анатолий (KATRICH)Прокопьев Михаил (PROKOP)Ефремов ДмитрийАхильгов АбдурахманПлетнёв АртемийСтаростин Антон
Сегодня. Стадион "ВТБ Арена " .
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Амкал

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
19:48
Фигуристка Евгения Медведева сыграла за «Динамо»
19:11
«Динамо» сенсационно уступило «Амкалу»
17:52
«Динамо» возьмёт на себя лечение игрока «Амкала» после жуткой травмы
17:32
В матче «Динамо» - «Амкал» случилась жуткая травма
16 Ноября
19:54
Личка высказался о Медиалиге
14:06
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Динамо — Амкал — 17 ноября 2024
14 Ноября
14:30
Сметанин заявил, что ему не нравится игра вратарей «Динамо» Лунёва и Лещука
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой Салах назвал футболистов, которыми восхищается
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Туменов: «Не хотел, чтобы Миочич проигрывал Джонсу таким нокаутом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
19:53 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Амкала»: «Победа над «Динамо» не означает, что Медиалига сильнее РПЛ»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Евгения Медведева сыграла за «Динамо» фото
19:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Точилин высказался о будущем Морено в «Сочи»
19:11 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сенсационно уступило «Амкалу»
19:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» чудом успел дожать «Тюмень»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Только один клуб РПЛ может выиграть еврокубок
18:56 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал клуб РПЛ, куда мог бы перейти звёздный Неймар
18:50 · Россия. Премьер-лига
«Батраков напоминает мне Модрича» — Гуренко
18:41 · Россия. Премьер-лига
«Я в шоке»: Реакция Дзюбы на жуткую травму игрока «Амкала»
18:31 · Россия. Премьер-лига
«Футбольный рай»: Онопко оценил базу «Краснодара»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Филин назвал главного авторитета в «Химках»
17:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» хочет создать вторую команду слухи
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» возьмёт на себя лечение игрока «Амкала» после жуткой травмы
17:32 · Россия. Премьер-лига
В матче «Динамо» - «Амкал» случилась жуткая травма
17:21 · Россия. Премьер-лига
Медведев: Женская команда «Зенита» обыграла бы мужскую сборную Брунея 1
17:15 · Россия. Премьер-лига
У Маухуба нет серьёзных проблем со здоровьем
17:07 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал игроков, которых нужно продать «Спартаку»
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Чайкой» не порадовали голами
16:45 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ
16:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис объяснил, почему Батракова не будет в АПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Не понимаю, почему в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена и Мангаш»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может начать сотрудничать с «Соколом»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Президент «Фенербахче»: «В мае приедем праздновать чемпионство «Зенита»
Все новости