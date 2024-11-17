«Динамо» сенсационно уступило «Амкалу»

Паузу на матчи сборных «Динамо» заполнило товарищеским матчем против «Амкала». Представители Медиалиги сенсационно победили на «ВТБ Арене» со счётом 3:2. Автором дубля в составе «Амкала» стал Максим Пичугин, а ещё один гол на свой счёт записал Антон Карпов. За «Динамо» голы забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев.
Негативным моментом матча стала жуткая травма, которую в столкновении с вратарём получил игрок «Амкала» Степан Костюков. Футболист получил перелом ноги. «Динамо» объявило, что лечение Костюкова возьмёт на себя.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Макаров Денис10'
|18'Пичугин Максим (1:1)
|21'Карпов Антон (1:2)
|(2:2) Гладышев Ярослав45'
|46'Пичугин Максим (2:3)
Кудравец Андрей•Фернандес Роберто•Кутицкий Александр•Зайдензаль Леон•Лепский Иван•Назаренко Егор•Макаров Денис•Гладышев Ярослав•Лаксальт Диего•Деревянко Павел•Боков Денис
Швагирев Максим (SHVAGIREV)•Скроботов Илья•Левшук Арсений (LEVSHUK)•Оленченко Владимир (OLENCHENKO)•Рябокобыленко Артур•Алёшин Андрей (SIBSKANA)•Имаев Руслан (IMAEV)•Папикян Давид•Пичугин Максим Олегович•Костюков Степан•Карпов Антон
Запасные: Алексеев Глеб (АЛЕКСЕЕВ)•Трегулов Дамир (DAMIRONI)•Долгушин Михаил (DOLGUSHIN)•Ушаков Виталий (УШАК)•Агекян Давид•Шерешков Андрей (Шера)•Карамянц Феликс (FELIX)•Воронин Филипп (PHIL VORONIN)•Шурыгин Илья (NAEMNIK)•Катрич Анатолий (KATRICH)•Прокопьев Михаил (PROKOP)•Ефремов Дмитрий•Ахильгов Абдурахман•Плетнёв Артемий•Старостин Антон
Сегодня. Стадион "ВТБ Арена " .
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