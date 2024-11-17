«Динамо» сенсационно уступило «Амкалу»

Паузу на матчи сборных «Динамо» заполнило товарищеским матчем против «Амкала». Представители Медиалиги сенсационно победили на «ВТБ Арене» со счётом 3:2. Автором дубля в составе «Амкала» стал Максим Пичугин, а ещё один гол на свой счёт записал Антон Карпов. За «Динамо» голы забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев.

Негативным моментом матча стала жуткая травма, которую в столкновении с вратарём получил игрок «Амкала» Степан Костюков. Футболист получил перелом ноги. «Динамо» объявило, что лечение Костюкова возьмёт на себя.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.