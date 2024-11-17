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Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»

17 Ноября 2024 • 19:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах «железнодорожников».

Гуренко считает, что «Локомотив» демонстрирует интересную игру и уже громко заявил о себе.

— Это клуб с большим будущим. У них большие перспективы, есть куда расти. В этом сезоне клуб точно будет бороться за «золото», — приводит слова Гуренко Metaratings.

По итогам 15 сыгранных туров «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 34 балла.  

Соперником «Локомотива» в следующем туре станет «Спартак». Игра пройдет 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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