Гуренко: «Локомотив» точно будет бороться за «золото»

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах «железнодорожников».
Гуренко считает, что «Локомотив» демонстрирует интересную игру и уже громко заявил о себе.
— Это клуб с большим будущим. У них большие перспективы, есть куда расти. В этом сезоне клуб точно будет бороться за «золото», — приводит слова Гуренко Metaratings.
По итогам 15 сыгранных туров «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 34 балла.
Соперником «Локомотива» в следующем туре станет «Спартак». Игра пройдет 23 ноября.
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