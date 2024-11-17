Петржела: Только один клуб РПЛ может выиграть еврокубок

Властимил Петржела, который в своё время был главным тренером «Зенита», высказался о перспективах российских клубов в еврокубках. По мнению Петржелы, только один клуб Российской премьер-лиги в будущем может выиграть турнир под эгидой УЕФА.

«Зенит» – единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок в будущем. У них есть хотя бы шанс. Думаю, «сине-бело-голубые» способны победить в Лиге конференций. Но это случится не в ближайшем будущем», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В настоящий момент клубы Российской премьер-лиги в еврокубках не выступают. Это связано с санкциями, которые были наложены УЕФА. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, на сегодняшний день сказать сложно.